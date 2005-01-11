Шакулина Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакулина Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.2005

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2005

Отец: Шакулин Сергей Сергеевич

Мать: не указана

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