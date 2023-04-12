Попов Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ксенофонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Попов Павел

Отец ребёнка: Попов Лаврентий

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Перебейнос Зинаида

Отец ребёнка: Попов Лаврентий

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кравцов Мария

Отец ребёнка: Попов Лаврентий

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Тормасин Валентина

Отец ребёнка: Попов Лаврентий

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ефименко Александра

Отец ребёнка: Попов Лаврентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Лаврентий

Смерть
Неизвестно
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