Попов Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ксенофонт
Рождение ребёнка
1908
Сын: Попов Павел
Отец ребёнка: Попов Лаврентий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Перебейнос Зинаида
Отец ребёнка: Попов Лаврентий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кравцов Мария
Отец ребёнка: Попов Лаврентий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Тормасин Валентина
Отец ребёнка: Попов Лаврентий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ефименко Александра
Отец ребёнка: Попов Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Лаврентий
Смерть
Неизвестно