Кудинов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1979
Бракосочетание
?.07.2001
Рождение ребёнка
02.09.2002
Дочь: Кудинова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кудинова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
27.08.2005
Дочь: Кудинова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Кудинова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
22.05.2009
Сын: Кудинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Кудинова Наталья Анатольевна