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Кудинов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1979

Отец: Кудинов Александр Иванович

Мать: Кудинова Любовь Егоровна

Бракосочетание
?.07.2001

Жена: Кудинова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
02.09.2002

Дочь: Кудинова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кудинова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
27.08.2005

Дочь: Кудинова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Кудинова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
22.05.2009

Сын: Кудинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кудинова Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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