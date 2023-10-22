Моисеенко Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Закияшко Петр
Рождение ребёнка
1920
Сын: Моисеенко Николай Иванович
Отец ребёнка: Моисеенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Моисеенко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Моисеенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Моисеенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Моисеенко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Моисеенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1940
Дочь: Палеева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Моисеенко Иван Васильевич
Дадоровка, Почепский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1993