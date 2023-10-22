Моисеенко Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Закияшко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Моисеенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Моисеенко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Моисеенко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Моисеенко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Моисеенко Петр Иванович

Отец ребёнка: Моисеенко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Моисеенко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Моисеенко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1940

Дочь: Палеева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Моисеенко Иван Васильевич

Дадоровка, Почепский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1993
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