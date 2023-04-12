Метальников Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метальников Сергей Иванович

Место рождения

Krotkovo, Sengileyevsky District, Ulyanovsk Oblast, Russia

Дата рождения

23.04.1870

Дата смерти

27.09.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Krotkovo, Sengileyevsky District, Ulyanovsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Андрусова / Andrusov Екатерина Catherine

Мать ребёнка: Метальников Ольга Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
зоолог, иммунолог
Смерть
27.09.1946
Meudon, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France
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