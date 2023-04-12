Метальников Сергей Иванович
Место рожденияKrotkovo, Sengileyevsky District, Ulyanovsk Oblast, Russia
Дата рождения23.04.1870
Дата смерти27.09.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1870
Krotkovo, Sengileyevsky District, Ulyanovsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Андрусова / Andrusov Екатерина Catherine
Мать ребёнка: Метальников Ольга Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
зоолог, иммунолог
Смерть
27.09.1946
Meudon, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France