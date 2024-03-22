Козлова (Чермошенцева) Ефросиния Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Чермошенцева) Ефросиния Зиновьевна

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Чермошенцев Зиновий Федорович

Мать: Чермошенцева Аксинья Фотиевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.09.1845

Сын: Козлов Сергей Вуколович

Отец ребёнка: Козлов Укол Семенович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Козлова Мария Уколовна

Отец ребёнка: Козлов Укол Семенович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.06.1857

Сын: Козлов Иван Уколович

Отец ребёнка: Козлов Укол Семенович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Укол Семенович

Смерть
Неизвестно
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