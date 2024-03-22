Козлова (Чермошенцева) Ефросиния Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
24.09.1845
Отец ребёнка: Козлов Укол Семенович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Козлова Мария Уколовна
Отец ребёнка: Козлов Укол Семенович
Рождение ребёнка
22.06.1857
Сын: Козлов Иван Уколович
Отец ребёнка: Козлов Укол Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно