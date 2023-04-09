Рослякова (Чуркина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослякова (Чуркина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1968

Отец: Чуркин Иван Васильевич

Мать: Чуркина Лидия Ивановна

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