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Рослякова (Чуркина) Екатерина Ивановна
Рослякова (Чуркина) Екатерина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.03.1968
Пол
Женский
Отец
Чуркин Иван Васильевич
1937 г.р.
Мать
Чуркина (Окулова) Лидия Ивановна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1968
Отец:
Чуркин Иван Васильевич
Мать:
Чуркина Лидия Ивановна
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