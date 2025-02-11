Фёдор Иванов
мужской, родился 1784, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Лукерья Максимова1790 г.р.
Дети
Степан Фёдоров1813 г.р.
Денис Фёдоров1820 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Степан Фёдоров
Мать ребёнка: Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Денис Фёдоров
Мать ребёнка: Лукерья Максимова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно