Фёдор Иванов 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1784, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Лукерья Максимова1790 г.р.
Дети
Степан Фёдоров1813 г.р.
Денис Фёдоров1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Максимова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Степан Фёдоров

Мать ребёнка: Лукерья Максимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Денис Фёдоров

Мать ребёнка: Лукерья Максимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

144

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

144/9

Смерть
Неизвестно

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