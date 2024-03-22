Шорохов Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1964
Отец: Шорохов Михаил Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.10.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
1986
Рождение ребёнка
02.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)