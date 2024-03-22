Шорохов Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорохов Константин Михайлович

Шорохов Константин Михайлович

avatar

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

28.04.1964

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1964

Отец: Шорохов Михаил Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
25.10.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Образование
1986
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close