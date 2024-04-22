Чехурова Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехурова Агриппина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1894

Дата смерти

05.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1915

Дочь: Наталия Сергеевна Чехурова

Отец ребёнка: Чехуров Сергей Федорович

Рождение ребёнка
28.08.1917

Сын: Чехуров Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Чехуров Сергей Федорович

Рождение ребёнка
23.09.1919

Сын: Чехуров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Чехуров Сергей Федорович

Смерть
05.07.1971

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