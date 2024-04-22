Чехурова Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1894
Дата смерти05.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1915
Дочь: Наталия Сергеевна Чехурова
Отец ребёнка: Чехуров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
28.08.1917
Отец ребёнка: Чехуров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
23.09.1919
Сын: Чехуров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Чехуров Сергей Федорович
Смерть
05.07.1971