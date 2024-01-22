Сидоров Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1902
Дата смерти16.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1902
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сидорова) Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сидорова) Вера Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1943