Сидоров Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Николай Григорьевич

Сидоров Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1902

Дата смерти

16.11.1943

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1902

Отец: Сидоров Григорий Алексеевич

Мать: (Сидорова(Таманова)) Параскева Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сидорова) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сидорова) Вера Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова) Вера Федоровна

Смерть
16.11.1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.