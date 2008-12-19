Шатохина (Рождественская) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохина (Рождественская) Ольга Борисовна

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Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

06.12.1965

Дата смерти

19.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шатохин Александр Владимирович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
19.12.2008
Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
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