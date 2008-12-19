Шатохина (Рождественская) Ольга Борисовна
Место рождения
Дата рождения06.12.1965
Дата смерти19.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шатохин Александр Владимирович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
19.12.2008
Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область