Нестер (-) София Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестер (-) София Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.01.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестер Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестер Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестер Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестер Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестер Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестер Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестер Степан Степанович

Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Подопригора (Нестер) Полина Степановна

Отец ребёнка: Нестер Степан Степанович

Смерть
?.01.1957

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