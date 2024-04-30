Нестер (-) София Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти?.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1911
Дочь: Подопригора (Нестер) Полина Степановна
Отец ребёнка: Нестер Степан Степанович
Смерть
?.01.1957