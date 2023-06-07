Муслимов Шахарслан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муслимов Арслангали
Рождение ребёнка
Около 06.03.1909
Сын: Муслимов Мансур Шахарсланович
Мать ребёнка: Муслимова Шамсибанат
Балышлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муслимова Шамсибанат
Смерть
Неизвестно