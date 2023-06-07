Муслимов Шахарслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муслимов Шахарслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муслимов Арслангали

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 06.03.1909

Сын: Муслимов Мансур Шахарсланович

Мать ребёнка: Муслимова Шамсибанат

Балышлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муслимова Шамсибанат

Смерть
Неизвестно
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