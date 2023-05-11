Синицын Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синицын Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.07.1952
Сын: Синицын Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Синицына Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Синицына Зинаида Петровна
Донской, город Донской, Тульская область
Смерть
Неизвестно