Синицын Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синицын Андрей Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1952

Сын: Синицын Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Синицына Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Синицына Зинаида Петровна

Донской, город Донской, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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