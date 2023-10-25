Букреева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1928
Отец ребёнка: Букреев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ращупкина Нина Никитична
Отец ребёнка: Букреев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букреев Геннадий Никитович
Отец ребёнка: Букреев Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букреев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букреев Александр Никитович
Отец ребёнка: Букреев Никита
Смерть
Неизвестно