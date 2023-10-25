Букреева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1928

Сын: Букреев Павел Никитович

Отец ребёнка: Букреев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ращупкина Нина Никитична

Отец ребёнка: Букреев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букреев Геннадий Никитович

Отец ребёнка: Букреев Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букреев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букреев Александр Никитович

Отец ребёнка: Букреев Никита

Смерть
Неизвестно
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