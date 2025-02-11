Wall Johann Friedrich
мужской, родился 17.03.1768, Стоги, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska
умер 02.11.1811, Широкое
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Dueck (Wall) Helena
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Сын: Wall Johann
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Дочь: (Neufeld) Gertrude
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Дочь: (Neufeld) Kornelia
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Сын: Wall Klaas
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Сын: Wall Neclass
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Сын: Wall Cornelius
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Дочь: Wiebe (Wall) Gertruda J W
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Дочь: Dyck (Wall) Margaretha
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Дочь: (Wall) Maria
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Сын: Wall Jacob
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda
Дочь: (Wall) Katharina
Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda