Wall Johann Friedrich 17.03.1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Wall Johann Friedrich

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.03.1768, Стоги, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska

умер 02.11.1811, Широкое

Дети
Dueck (Wall) Helena22.11.1792 г.р.
Wall Johann1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Стоги, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska

Крещение
1789
Стоги, Województwo łódzkie, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
22.11.1792

Дочь: Dueck (Wall) Helena

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Рождение ребёнка
1793

Сын: Wall Johann

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Neufeld) Gertrude

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Neufeld) Kornelia

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Иммиграция
1795

Рождение ребёнка
15.02.1796

Сын: Wall Klaas

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
1797

Сын: Wall Neclass

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Рождение ребёнка
1798

Сын: Wall Cornelius

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Рождение ребёнка
05.12.1800

Дочь: Wiebe (Wall) Gertruda J W

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Рождение ребёнка
11.02.1802

Дочь: Dyck (Wall) Margaretha

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Рождение ребёнка
01.01.1806

Дочь: (Wall) Maria

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Рождение ребёнка
15.05.1807

Сын: Wall Jacob

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Wall) Katharina

Мать ребёнка: (Wiebe) Gertruda

Смерть
02.11.1811

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