Маковеев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маковеев Василий
Мать: Маковеева Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
24.06.?
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Маковеева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Маковеева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маковеева Ольга
Смерть
Неизвестно