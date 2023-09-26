Маковеев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаковеев Михаил Васильевич

Маковеев Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маковеев Василий

Мать: Маковеева Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
24.06.?

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Маковеева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Маковеева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковеева Ольга

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close