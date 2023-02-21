Семашко антон юлианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семашко антон юлианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Семашко антон юльянович

Мать: не указана

Смерть
1978
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