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Семашко антон юлианович
Семашко антон юлианович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
1978
Пол
Мужской
Отец
Семашко антон юльянович
1918 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Семашко антон юльянович
Мать: не указана
Смерть
1978
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