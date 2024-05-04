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Шмырёнкова Татьяна Никитична

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

12.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1961

Отец: Куранов Никита Иванович

Мать: Куранова Мария Сергеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.09.1981

Дочь: Володина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Шмырёнков Александр Степанович

Матчерка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.11.1985

Сын: Шмырёнков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Шмырёнков Александр Степанович

Матчерка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмырёнков Александр Степанович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
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