Шмырёнкова Татьяна Никитична
Место рождения
Дата рождения12.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1961
Отец: Куранов Никита Иванович
Мать: Куранова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
24.09.1981
Дочь: Володина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Шмырёнков Александр Степанович
Рождение ребёнка
23.11.1985
Сын: Шмырёнков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Шмырёнков Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно