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Курчаков Григорий Иосифов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Курчаков Иосиф Лукьянов

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1864

Жена: Курчакова Дарья Карпова

приход с. Верхние Ряссы
ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 131 МК Ряссы 1862
Рождение ребёнка
01.07.1867

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Курчакова Дарья Карпова

д. Дебри, приход с. Верхние Ряссы
ГАРО ф.627 оп.254 д. 141 МК Верхние Ряссы 1867
Рождение ребёнка
1879

Сын: Курчаков Яков Григорьев

Мать ребёнка: Курчакова Дарья Карпова

Рождение ребёнка
26.11.1883

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Курчакова Дарья Карпова

ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 266 МК Ряссы 1883
Место жительства
1883
дер. Стерлигова Ряжской волости Спасского уезда Рязанской губернии РИ
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Макарова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Курчакова Дарья Карпова

Военная служба
Неизвестно
в 1883 году белобилетный солдат
Смерть
Неизвестно
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