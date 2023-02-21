Курчаков Григорий Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Курчаков Иосиф Лукьянов
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1864
Жена: Курчакова Дарья Карпова
приход с. Верхние Ряссы
ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 131 МК Ряссы 1862
Рождение ребёнка
01.07.1867
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Курчакова Дарья Карпова
д. Дебри, приход с. Верхние Ряссы
ГАРО ф.627 оп.254 д. 141 МК Верхние Ряссы 1867
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Курчакова Дарья Карпова
Рождение ребёнка
26.11.1883
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Курчакова Дарья Карпова
ГАРО, ф. 627, оп. 254, д. 266 МК Ряссы 1883
Место жительства
1883
дер. Стерлигова Ряжской волости Спасского уезда Рязанской губернии РИ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Макарова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Курчакова Дарья Карпова
Военная служба
Неизвестно
в 1883 году белобилетный солдат
Смерть
Неизвестно