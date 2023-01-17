Воробьёва (Крохта) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Крохта) Надежда Ивановна

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Место рождения

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1959

Отец: Крохта Иван Павлович

Мать: Крохта Валентина Васильевна

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.05.1980

Дочь: Гаврилова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1984

Дочь: Рассохина Марианна Владимировна

Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Владимир Васильевич

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