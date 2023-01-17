Воробьёва (Крохта) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1959
Отец: Крохта Иван Павлович
Рождение ребёнка
12.05.1980
Дочь: Гаврилова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1984
Дочь: Рассохина Марианна Владимировна
Отец ребёнка: Воробьёв Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно