Колягин Роман Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Колягин Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова (Колягина) Мария Романовна
Мать ребёнка: Колягина (Горевалова) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колягина (Горевалова) Варвара Петровна
Бракосочетание
19.11.1929
Бреславка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1933
Сын: Колягин Николай Романович
Мать ребёнка: Колягина (Горевалова) Варвара Петровна
Смерть
1942