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Колягин Роман Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Колягин Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова (Колягина) Мария Романовна

Мать ребёнка: Колягина (Горевалова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колягин Михаил Романович

Мать ребёнка: Колягина (Горевалова) Варвара Петровна

Бракосочетание
19.11.1929

Жена: Колягина (Горевалова) Варвара Петровна

Бреславка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1933

Сын: Колягин Николай Романович

Мать ребёнка: Колягина (Горевалова) Варвара Петровна

Смерть
1942

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