Кочанов Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Восприемник
27.11.1905 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.11.1905 Апухлицы Николай Дмитриевич Кочанов Апухлицы отец крестьянин Дмитрий Сергеевич Кочанов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно