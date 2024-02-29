Кокорева (Спиридонова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева (Спиридонова) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.2004

Дочь: Кокорева Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.08.2015

Дочь: Баронис Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Баронис Сергей Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.02.2019

Дочь: Баронис Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Баронис Сергей Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баронис Сергей Дмитриевич

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