Кокорева (Спиридонова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.2004
Дочь: Кокорева Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
10.08.2015
Дочь: Баронис Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Баронис Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.02.2019
Дочь: Баронис Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Баронис Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно