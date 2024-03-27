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Nevolin Василий Неволин Vasiliy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nevolina (Агафья (Агапия) Григорьевна) Agafia

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth

Мать ребёнка: Nevolina (Агафья (Агапия) Григорьевна) Agafia

Рождение ребёнка
1810

Сын: Nevolin Александр Васильевич Неволин Aleksandr

Мать ребёнка: Nevolina (Агафья (Агапия) Григорьевна) Agafia

Смерть
По 1824

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