Nevolin Василий Неволин Vasiliy
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Nevolina (Агафья (Агапия) Григорьевна) Agafia
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1810
Смерть
По 1824