Давыдов Ермил Наумов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Давыдов Наум Лукьянов
Мать: не указана
РГАДА ф.350 о.1 д.367 стр.122 Перепись 1715 г. д.Глазово РГАДА ф.350 о.2 д.3091 стр.57 Перепись 1725 г. д.Глазово Перепись 1705 г. РГАДА ф.1209 д.10331 стр.487
Бракосочетание
До 1703
Жена: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Никон Ермилов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
ИВ 1742 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-81/ стр.114 ИВ 1745 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-116/ стр.160 Перепись 1705 РГАДА ф.1209 д.10331 стр.487
Смерть
Неизвестно