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Давыдов Ермил Наумов

Место рождения

Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1646 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1676 г.р.

Дети

Около 1703 г.р.

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Давыдов Наум Лукьянов

Мать: не указана

Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
РГАДА ф.350 о.1 д.367 стр.122 Перепись 1715 г. д.Глазово РГАДА ф.350 о.2 д.3091 стр.57 Перепись 1725 г. д.Глазово Перепись 1705 г. РГАДА ф.1209 д.10331 стр.487
Бракосочетание
До 1703

Жена: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Никон Ермилов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
ИВ 1742 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-81/ стр.114 ИВ 1745 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-116/ стр.160 Перепись 1705 РГАДА ф.1209 д.10331 стр.487
Смерть
Неизвестно

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