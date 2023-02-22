Великанов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1915
Дата смерти10.11.1969
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1915
Отец: Великанов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1937
Рождение ребёнка
25.05.1941
Рождение ребёнка
13.02.1954
Смерть
10.11.1969
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область