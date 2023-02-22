Великанов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1915

Дата смерти

10.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1915

Отец: Великанов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Великанова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Великанова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
13.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Великанова Елизавета Васильевна

Смерть
10.11.1969
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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