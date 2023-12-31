Пирожников Абрам Яковлев
Место рожденияс. Стрелецкая слобода
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Пирожников Яков Сидоров
с. Стрелецкая слобода
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Степанида Абрамова
Мать ребёнка: Пирожникова Аксинья Миронова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Пирожникова Аксинья Миронова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Пирожникова Аксинья Миронова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761
Сын: Пирожников Трофим Абрамов
Мать ребёнка: Пирожникова Аксинья Миронова
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Канбарова Варвара Абрамова
Мать ребёнка: Пирожникова Аксинья Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно