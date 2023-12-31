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Пирожников Абрам Яковлев

Место рождения

с. Стрелецкая слобода

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Пирожников Яков Сидоров

Мать: не указана

с. Стрелецкая слобода
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Степанида Абрамова

Мать ребёнка: Пирожникова Аксинья Миронова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1753

Сын: Пирожников Ермил Абрамов

Мать ребёнка: Пирожникова Аксинья Миронова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Пирожников Илья Абрамов

Мать ребёнка: Пирожникова Аксинья Миронова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Пирожников Трофим Абрамов

Мать ребёнка: Пирожникова Аксинья Миронова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Канбарова Варвара Абрамова

Мать ребёнка: Пирожникова Аксинья Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирожникова Аксинья Миронова

Смерть
Неизвестно
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