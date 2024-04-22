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Любимов Николай Дмитриевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.12.1905 ст.

Дата смерти

25.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1905 ст.

Отец: Любимов Дмитрий Николаевич

Мать: Любимова Людмила Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 897, л. 149-207: Метрическая книга, данная в церковь Лейбъ Гвардіи Сапернаго баталіона на 1906 годъ; л... Показать все
Крещение
02.02.1906 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Косьмы и Дамиана лейб-гвардии Сапёрного батальона ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 897, л. 149-207: Метрическая книга, данная ... Показать все
Смерть
25.11.1994
Коммуна Эвекмон (Évecquemont), Департамент Ивелин, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция
Реестр смертей во Франции, 1970-2020 | Номер сертификата 108
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