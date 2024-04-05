Waśniewski Józef Около 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Waśniewski Józef

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Waśniewski Józef

Мать: Waśniewska Marianna

Рождение ребёнка
28.10.1811

Дочь: Bubrowiecka, Rosińska,Ponichtera (Gąsiewska/Waśniewska) Marianna Waśniewska/

Мать ребёнка: Waśniewska (Gąsiewska) Anna

Białe Błoto/Poręba akt 49/1811
c. ANNY
Бракосочетание
25.01.1818

Жена: Waśniewska (Gąsiewska) Anna

, Białe Błoto/Poręba akt 5/1818
Współmałżonek: Jóżef Waśniewski
Смерть
Неизвестно

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