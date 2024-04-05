Waśniewski Józef
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Waśniewski Józef
Мать: Waśniewska Marianna
Рождение ребёнка
28.10.1811
Дочь: Bubrowiecka, Rosińska,Ponichtera (Gąsiewska/Waśniewska) Marianna Waśniewska/
Мать ребёнка: Waśniewska (Gąsiewska) Anna
Białe Błoto/Poręba akt 49/1811
c. ANNY
Бракосочетание
25.01.1818
, Białe Błoto/Poręba akt 5/1818
Współmałżonek: Jóżef Waśniewski
Смерть
Неизвестно