Бузаева-Клюева Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Бузаев Василий Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюев Никита Кондратьевич
Отец ребёнка: Клюев Кондратий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1829
Отец ребёнка: Клюев Кондратий Емельянович
Смерть
Неизвестно