Бузаева-Клюева Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузаева-Клюева Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бузаев Василий Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Никита Кондратьевич

Отец ребёнка: Клюев Кондратий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Кондратий Емельянович

Рождение ребёнка
01.12.1829

Сын: Клюев Абрам Кондратьевич

Отец ребёнка: Клюев Кондратий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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