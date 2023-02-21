Вильшук Анна Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Александра Антоновна
Отец ребёнка: Вильшук Антон Иванович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вильшук Антон Иванович
Работа или профессия
Неизвестно