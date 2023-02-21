Вильшук Анна Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильшук Анна Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Александра Антоновна

Отец ребёнка: Вильшук Антон Иванович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Антон Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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