Охват Агафья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Охват Андрей Маркович
Великомихайловка, Дніпропетровська область
Усыновлен Андреем Марковичем Охват
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Охват Андрей Маркович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Охват Андрей Маркович
Бракосочетание
Неизвестно