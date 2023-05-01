Охват Агафья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охват Агафья Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Охват Николай Андреевич

Отец ребёнка: Охват Андрей Маркович

Великомихайловка, Дніпропетровська область
Усыновлен Андреем Марковичем Охват
Рождение ребёнка
1922

Сын: Охват Василий Андреевич

Отец ребёнка: Охват Андрей Маркович

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Охват Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Охват Андрей Маркович

Русское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охват Андрей Маркович

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