Пазаев Ларион Петрович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти07.04.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Пазаев Петр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Илларионовна
Мать ребёнка: Маремьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Афросинья Илларионовна
Мать ребёнка: Маремьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Савина (Пазаева) Наталия Илларионовна
Мать ребёнка: Маремьяна Яковлевна
Смерть
07.04.1885