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Пазаев Ларион Петрович

Место рождения

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

07.04.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Пазаев Петр Алексеевич

Мать: не указана

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Илларионовна

Мать ребёнка: Маремьяна Яковлевна

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Афросинья Илларионовна

Мать ребёнка: Маремьяна Яковлевна

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Савина (Пазаева) Наталия Илларионовна

Мать ребёнка: Маремьяна Яковлевна

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
07.04.1885

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