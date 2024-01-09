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Понамарева -- Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понамарев Тимофей

Рождение ребёнка
13.01.1831

Сын: Понамарев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Понамарев Тимофей

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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