Савичева Евстолия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савичева Евстолия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Савичев Александр Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Савичев Александр Александрович

Отец ребёнка: Савичев Александр Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Савичев Лев Александрович

Отец ребёнка: Савичев Александр Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савичев Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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