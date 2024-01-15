Савичева Евстолия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Савичев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Савичев Александр Александрович
Отец ребёнка: Савичев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Савичев Лев Александрович
Отец ребёнка: Савичев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно