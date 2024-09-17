Шубин Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.10.1908
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1908 год | 10
Рождение ребёнка
17.09.1909
Дочь: (Шубина) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Шубина (Розова) Параскева Титовна
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1909 год | 21
Смерть
Неизвестно