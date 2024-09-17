Шубин Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубин Михаил Дмитриевич

Шубин Михаил Дмитриевич

Место рождения

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.10.1908

Жена: Шубина (Розова) Параскева Титовна

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1908 год | 10
Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: (Шубина) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Шубина (Розова) Параскева Титовна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1909 год | 21
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.