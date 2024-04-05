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Rosiński Wojciech

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 37/1842

Дата рождения

01.04.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1818 г.р.

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1842

Отец: Rosiński Jan

Мать: Rosińska (Kuziak) Katarzyna

Poręba-Kocęby akt 37
Работа или профессия
Неизвестно
chłop rolnik
Бракосочетание
21.08.1864

Жена: Rosińska (Zyśk) Józefa

Poręba-Kocęby (akt 40)
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Zyśk (Rosińska) Anna

Мать ребёнка: Rosińska (Zyśk) Józefa

Рождение ребёнка
14.08.1875

Сын: Rosiński Stanisław

Мать ребёнка: Rosińska (Zyśk) Józefa

Рождение ребёнка
1877

Сын: Rosiński Daniel

Мать ребёнка: Rosińska (Zyśk) Józefa

Смерть
Неизвестно

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