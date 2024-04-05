Rosiński Wojciech
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 37/1842
Дата рождения01.04.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1842
Отец: Rosiński Jan
Poręba-Kocęby akt 37
Работа или профессия
Неизвестно
chłop rolnik
Бракосочетание
21.08.1864
Жена: Rosińska (Zyśk) Józefa
Poręba-Kocęby (akt 40)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Zyśk (Rosińska) Anna
Мать ребёнка: Rosińska (Zyśk) Józefa
Рождение ребёнка
14.08.1875
Сын: Rosiński Stanisław
Мать ребёнка: Rosińska (Zyśk) Józefa
Рождение ребёнка
1877
Сын: Rosiński Daniel
Мать ребёнка: Rosińska (Zyśk) Józefa
Смерть
Неизвестно