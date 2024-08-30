Макаров Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения24.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1985
Бракосочетание
21.07.2006
Рождение ребёнка
17.10.2007
Дочь: Макарова Анфиса Михайловна
Мать ребёнка: Липатова (Чернова) Юлия Дмитриевна
Развод
17.02.2012
Бракосочетание
26.04.2014
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.08.2015
Мать ребёнка: Макарова (Лызлова) Нина Александровна
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область