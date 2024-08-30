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Макаров Михаил Владимирович

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Место рождения

Шелокша, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1985

Отец: Макаров Владимир Михайлович

Мать: Макарова (Сухарникова) Мария Ивановна

Шелокша, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
21.07.2006

Жена: Липатова (Чернова) Юлия Дмитриевна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.2007

Дочь: Макарова Анфиса Михайловна

Мать ребёнка: Липатова (Чернова) Юлия Дмитриевна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
17.02.2012

Жена: Липатова (Чернова) Юлия Дмитриевна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.04.2014

Жена: Макарова (Лызлова) Нина Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.08.2015

Сын: Макаров Макар Михайлович

Мать ребёнка: Макарова (Лызлова) Нина Александровна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

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