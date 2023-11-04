Азаров Григорий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азаров Григорий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

1939 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1963

Отец: Азаров Владимир Савельевич

Мать: Азарова Раиса Петровна

Рождение ребёнка
14.12.1989

Сын: Азаров Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Азарова (Чикурова) Светлана Садофьевна

Рождение ребёнка
28.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азарова (Чикурова) Светлана Садофьевна

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