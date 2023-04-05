Гедеонова (Храповицкая) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедеонова (Храповицкая) Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1825

Сын: Гедеонов Павел Онуфриевич

Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич

Рождение ребёнка
04.05.1830

Дочь: Гедеонова Пелагея Онуфриевна

Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич

Рождение ребёнка
02.09.1832

Дочь: Гедеонова Наталья Онуфриевна

Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич

Рождение ребёнка
29.03.1838

Дочь: Гедеонова Мария Онуфриевна

Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич

Рождение ребёнка
26.12.1840

Сын: Гедеонов Степан Онуфриевич

Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич

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