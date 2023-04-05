Гедеонова (Храповицкая) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1825
Сын: Гедеонов Павел Онуфриевич
Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич
Рождение ребёнка
04.05.1830
Дочь: Гедеонова Пелагея Онуфриевна
Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич
Рождение ребёнка
02.09.1832
Дочь: Гедеонова Наталья Онуфриевна
Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич
Рождение ребёнка
29.03.1838
Дочь: Гедеонова Мария Онуфриевна
Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич
Рождение ребёнка
26.12.1840
Сын: Гедеонов Степан Онуфриевич
Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гедеонов Онуфрий Андреевич