Бахтина Евдокия Захариевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1895
Отец ребёнка: Бахтин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Жмакина (Бахтина) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Бахтин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.09.1909
Дочь: Бронникова (Бахтина) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Бахтин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Бахтин Михаил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно