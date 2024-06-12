Бахтина Евдокия Захариевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахтина Евдокия Захариевна

Место рождения

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.06.1895

Сын: Бахтин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Бахтин Михаил Афанасьевич

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Жмакина (Бахтина) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Бахтин Михаил Афанасьевич

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1909

Дочь: Бронникова (Бахтина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Бахтин Михаил Афанасьевич

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1912

Сын: Бахтин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бахтин Михаил Афанасьевич

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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