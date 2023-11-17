Сасакин Иван Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сасакин Иосиф Ефимов
Рождение ребёнка
29.11.1880
Дочь: Сасакина Анна Иванова
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
Рождение ребёнка
21.08.1884
Дочь: Сасакина Наталья Иванова
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
Рождение ребёнка
01.11.1887
Дочь: Сасакина Матрона Иванова
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
Рождение ребёнка
01.03.1889
Дочь: Сасакина Мария Иванова
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
Рождение ребёнка
15.07.1890
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Трофимова
Смерть
Неизвестно