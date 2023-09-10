Седько Анна Тиховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Седько) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Седько Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Седько) Фефрония Петровна
Отец ребёнка: Седько Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седько Петр Петрович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Седько Петр Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Седько) Фекла Петровна
Отец ребёнка: Седько Петр Петрович
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно