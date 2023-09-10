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Седько Анна Тиховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Седько) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Седько Петр Петрович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Седько) Фефрония Петровна

Отец ребёнка: Седько Петр Петрович

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седько Петр Петрович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Седько Исидор Петрович

Отец ребёнка: Седько Петр Петрович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Седько) Фекла Петровна

Отец ребёнка: Седько Петр Петрович

Покошичи, Чернігівська область
Место жительства
1850
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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