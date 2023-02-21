Билалов Хисам Билалович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манапов Билал Манапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1936
Мать ребёнка: Билалова Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билалова Гафура Хисамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билалов Муфазал Хисамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана