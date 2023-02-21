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Стрельников Алексей Иванович

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Место рождения

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка

Дата рождения

1872

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Стрельников Иван Харламович

Мать: не указана

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Рождение ребёнка
1896

Сын: Стрельников Исай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Смерть
1942
Армянская ССР Калининский район село Калинино
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