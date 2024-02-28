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Сын Акимов Алексей Васильев

Место рождения

с.Грибоедово Веневского уезда

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Сын Акимов Василий Михайлов

Мать: Варвара Пократова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сын Акимов Викул Алексеева

Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Акимова) Домна Алексеева

Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Акимова) Аграфена Алексеева

Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Акимов Фока Алексеев

Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Акимов Артамон Алексеев

Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Сын Акимов) Афросинья Алексеева

Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова

Смерть
Неизвестно

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