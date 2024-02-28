Сын Акимов Алексей Васильев
Место рожденияс.Грибоедово Веневского уезда
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Сын Акимов Василий Михайлов
Мать: Варвара Пократова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сын Акимов Викул Алексеева
Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Акимова) Домна Алексеева
Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Акимова) Аграфена Алексеева
Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Акимов Фока Алексеев
Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Сын Акимов) Афросинья Алексеева
Мать ребёнка: Акимова Мавра Иванова
Смерть
Неизвестно