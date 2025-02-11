Niebuhr (Neufeld) Maria J. 01.12.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Niebuhr (Neufeld) Maria J.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.12.1866, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 08.02.1920, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Neufeld Jacob «Katschka» H.02.01.1832 г.р.
Мать
Neufeld (Koop) Anganeta12.04.1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1866

Отец: Neufeld Jacob «Katschka» H.

Мать: Neufeld (Koop) Anganeta

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
08.02.1920
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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