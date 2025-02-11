Niebuhr (Neufeld) Maria J.
женский, родилась 01.12.1866, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 08.02.1920, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
ОтецNeufeld Jacob «Katschka» H.02.01.1832 г.р.
МатьNeufeld (Koop) Anganeta12.04.1827 г.р.
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Место
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Рождение
01.12.1866
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
08.02.1920
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния