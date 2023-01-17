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Петрашев Илларион Онисифорович

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Место рождения

Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), д. 6519-М, л. 1567
Попал в плен (военное)
27.10.1915 ст.
Двинск (Даугавпилс). РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), д. 6519-М, л. 1567
Смерть
Неизвестно
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