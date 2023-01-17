Петрашев Илларион Онисифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), д. 6519-М, л. 1567
Попал в плен (военное)
27.10.1915 ст.
Двинск (Даугавпилс). РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), д. 6519-М, л. 1567
Смерть
Неизвестно